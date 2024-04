Izglītojošs pasākums "Mežs – veselībai!" Ogrē

Ikviens interesents tiek aicināts nākt un piedalīties, saturīgi pavadīt laiku dabā, uzzināt daudz jauna par meža bagātībām, tā nozīmi mūsu veselībā, cilvēka lomu un pienākumiem tajā un citiem jautājumiem.



Kopā ar "Oveselība" jau plkst.9.30, tiekoties Dubkalnu ūdenskrātuves stāvlaukumā, būs iespēja meditēt dabā.



Savukārt no plkst.11.00 dažādos kontrolpunktos no Ogres Zilo kalnu sākuma līdz bērnu aktīvās atpūtas laukumam dalībnieki varēs piedalīties dažādos izglītojošos uzdevumos.



No organizatoru jau iepriekš sarūpētām sagatavēm gan maziem, gan lieliem interesentiem būs iespēja sanaglot putnu būrīšus un uzzināt, kā būrīši pareizi izliekami kokos, kā kopjami un tīrāmi. Interesenti varēs iepazīsties ar putnu olu un izbāžņu kolekciju, noskaidrot dažādus putnu dzīves noslēpumus, darboties ar saliekamu būrīti un taisīt ligzdiņas.



Sportisko aktivitāšu cienītāji aicināti piedalīties orientēšanās sacensībās, izmēģināt diska golfa metienus un šaut ar biatlona ieročiem.



Apmeklētāji varēs arī relaksēties “MammaDaba” līdzatvestajā čiekuru vannā, bet asāku izjūtu meklētājus gaidīs arboristi, piedāvājot ar profesionālu aprīkojumu uzkāpt kokā.



Pasākumā piedalīsies arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ogres daļa un Ogres novada pašvaldības policija, stāstot par drošības pasākumiem mežā un ļaujot izmēģināt savu aprīkojumu.



Tāpat būs iespēja iztaujāt ekspertus par egļu astoņzobu mizgrauzi un citiem ar mežu saistītiem jautājumiem, atpazīt koku sēklas, indīgos meža augus, veidot kukaiņu māju, iepazīt biedrības “Sniega suņi” četrkājainos draugus, piedalīties atkritumu šķirošanas spēlē, naglu dzīšanas sacensībās un vēl daudzos citos āķīgos uzdevumos.



Savukārt pēc plkst.13.00 pret ziedojumiem Ukrainas uzvarai spēkus un enerģiju palīdzēs atgūt Rembatē dzīvojošo ukraiņu sieviešu vārītā zupa - borščs.



Dalība pasākumā bez maksas.