Izrāde bērniem "PAZUDUŠĀS PICAS LIETA" Ogrē

Mjau! Mūžīgais čilotājs kaķis Gārfīlds dzīvo savu bezrūpīgo dzīvi, ēd, gulšņā un "plēš" jokus, līdz kādu dienu viena viltīga garnadze viņam nozog lielāko pasaules dārgumu - picu... un tā nav pirmā reize. Šoreiz Gārfīlds saprot, ka kaut kas ir jādara lietas labā, tādēļ nekavējoties sauc palīgā pilsētas acīgāko detektīvi - Didī, lai lieta tiktu atrisināta! Vai detektīve un Gārfīlds atradīs pierādījumus un garnadze tiks atmaskota? Nāc ciemos pie Gārfīlda un piedalies aizraujošā izmeklēšanā kopā ar mums!
Biļešu cenas € 10,00 - 18,00
Ieeja bērniem: līdz 2 gadiem (ieskaitot) bez maksas, neaizņemot atsevišķu sēdvietu.