Lūdz pieteikt pirmsskolas vecuma bērnus, kuri nedodas bērnudārzā un ir deklarēti Lēdmanes pagastā, lai saņemtu saldumu paciņu (pieteikšanās līdz 15. decembrim e-pastā).
19. decembrī plkst. 11.00 Lēdmanes Tautas namā aicina uz leļļu teātra “Tims” izrādi “Ziemassvētki visiem!”. Pēc izrādes – rotaļas un sarunas ar Ziemassvētku vecīti.
