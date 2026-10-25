Izrāde “Dzīvīte, dzīvīte…” Ķeipenē

Režisors Indulis Smiltēns
Dramatiskās noveles: O`Henrijs “Dzīves virpulis”, Reijs Bredberijs “Večiņa un nāve”, Indulis Smiltēns “Aklā saulrieti”.
Biļetes cena 3 eiro.
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O’Henrijs “Dzīves virpulis”. Stāsts par vīru un sievu, kuri tā viens otram noriebušies, ka jāšķiras… Kad miertiesnesis, pēc dažu negaidītu šķēršļu pārvarēšanas, beidzot izsniedz brīvlaišanas papīrus, notiek kas negaidīts…
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Rejs Bredberijs “Večiņa un nāve”. Kādai jābūt pareizi nodzīvotai dzīvei – kā krītošai zvaigznei vai dziestošām oglēm zem biezas pelnu kārtas? Kas nosaka mūsu dzīves kvalitāti – bailes no dzīves vai nāves?
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Indulis Smiltēns “Aklā saulrieti”. Neizlasīts Eksziperī Mazais princis, nesaprasta Bēthovena 5. simfonija, Lista Ungāru rapsodija, Mocarta Rekviēms, neatklāts kosmoss tiem, kas nav tikuši tālāk par Še, kur līgo priežu meži. “Cik es esmu nabags…” secina viens no liftā iesprūdušajiem. “Nevar būt”, viņam nepiekrīt otrs bēdu brālis, “ar tādiem diviem smagiem koferiem nevar būt nabags!” Izrādās, ne visas pasaules bagātības saliekamas koferos.