Izrāde "Viss par vīriešiem"10 Jan Madlienas Kultūras nams
19:00
10. janvārī plkst. 19.00 Madlienas Kultūras namā skatītāji aicināti uz neatkarīga teātra projekta izrādi “Viss par vīriešiem”, kas tapusi sadarbībā ar Tomes Tautas namu. Miro Gavrana asprātīgajā lugā četros stāstos un trīs aktieru izpildījumā atklājas vīriešu savstarpējo attiecību patiesības – draudzība, vilšanās, sirds spēks un mēģinājumi saprast pašiem sevi. Izrāde ar humoru un ironiju skar ikdienišķas, bet dziļi cilvēcīgas situācijas, ļaujot skatītājiem atpazīt gan sevi, gan citus.