Skrējiens APKĀRT ZILAJIEM KALNIEM
OTRDIENĀS plkst. 19:00 (Starts Ogres Zilo kalnu pakājē) – 2, 4 un 8km distances pa Ogres Zilo kalnu takām.
3., 10., 17., 24., 31. maijā
7., 14., 21. jūnijā
16., 23., 30. augustā
6., 13., 20., 27. septembrī
Sacensību noslēguma kārta svētdien, 2. oktobrī
Sacensības vada Apkārt Zilajiem kalniem. Vairāk informācijas šeit.
Skrējiens VESELĪBAS APĻI
30 minūšu skrējiens, kura laikā tiek veikti pilni stadiona apļi. Pieteikšanās notiek 20 minūtes pirms skrējiena sākuma. Sacensībās var piedalīties visi skriet gribētāji. Skrējēji sacentīsies trijās vecuma grupās:
-2007.g.dz. un jaunāki zēni un meitenes
-2006.-1977.g.dz vīrieši un sievietes
-1976.g.dz. un vecāki vīrieši un sievietes
Dalības maksa 15,00 euro par visām kārtām konkrētā Veselības apļu norises vietā (Ogrē, Ķegumā, Ikšķilē) vai 1,00 euro par piedalīšanos vienā skrējiena kārtā (Ogrē, Ķegumā, Ikšķilē) No maksas atbrīvoti Ogres novada sporta centra audzēkņi, kā arī Rembates un Madlienas veselības apļu dalībnieki savā norises vietā.
Abonementa maksa visiem Veselības apļiem – 20,00 euro. Tiesības startēt visos Veselības apļos (Ogrē, Ikšķilē, Madlienā, Ķegumā, Rembatē) veicot vienu maksājumu. Katram abonementam tiek piešķirts īpašs numurs uz sezonu, ko var izmantot visos Veselības apļu skrējienos.
VESELĪBAS APĻI ĶEGUMĀ (pirmais skrējiens 2.maijā)
PIRMDIENĀS, CETURTDIENĀS plkst. 19:00 – 19:30 (Ķeguma stadions, Smilšu iela 8)
2., 5., 9., 12., 16., 19., 23., 26., 30. maijā
2., 6., 9., 13., 16., 20., 27., 30. jūnijā
4., 7., 11., 14., 18., 21., 25., 28. jūlijā
1., 4., 8., 11., 15., 18., 22., 25., 29. augustā
1., 5., 8., 12., 15., 19., 22. septembrī
Sacensību vadība. Sacensības organizē Ogres novada sporta centrs (ONSC) sadarbībā ar biedrību „SK SKRĒJIENS” Reģ.Nr.: 40008251399. Sacensību tiesnesis Ķegumā Agita Kaļva (tel.nr.: 29472366, e-pasta adrese: )
VESELĪBAS APĻI REMBATĒ (pirmais skrējiens 11.maijā)
TREŠDIENĀS plkst. 19:00 – 19:30 (Rembatē)
11., 18., 25. maijā
1., 8., 15., 22., 29. jūnijā
6., 13., 20., 27. jūlijā
3., 10., 17., 24., 31. augustā
7., 14., 21. septembrī
Sacensību vadība. Sacensības organizē ONSC sadarbībā ar biedrību „SK SKRĒJIENS” Reģ.Nr.: 40008251399. Sacensību tiesnesis Rembatē Liene Lazdiņa (tel.nr.: 26435199, e-pasta adrese: )
SKRĒJIENS PA SAULEI (pirmais skrējiens sākot ar jūnija mēnesi)
TREŠDIENĀS plkst. 19:00 – 19:30 (Lielvārdes stadions, Raiņa 22)
1., 8., 15., 22., 29. jūnijā
6., 13., 20., 27. jūlijā
3., 10., 17., 24., 31. augustā
Sacensības vada – Visa Veida Kustība.
VESELĪBAS APĻI OGRĒ (pirmais skrējiens 5.majiā)
CETURTDIENĀS plkst. 18:30 un 19:30 (Ogres stadions, Skolas iela 21)
5., 12., 19., 26. maijā
2., 9., 16., 30. jūnijā
7., 14., 21., 28. jūlijā
4., 11., 18., 25. augustā
1., 8., 15., 22. septembrī
Sacensību vadība. Sacensības organizē ONSC sadarbībā ar biedrību „SK SKRĒJIENS” Reģ.Nr.: 40008251399. Sacensību galvenais tiesnesis Zigurds Kincis (tel.nr.: 28356763, e-pasta adrese: )
VESELĪBAS APĻI MADLIENĀ (pirmais skrējiens 6.maijā)
PIEKTDIENĀS plkst. 19:00 – 19:30 (Madlienas stadions)
6., 13., 20., 27. maijā
3., 10., 17., jūnijā
1., 8., 15., 22., 29. jūlijā
5., 12., 19., 26. augustā
2., 9., 16., 23. septembrī
Sacensību vadība. Sacensības organizē ONSC sadarbībā ar biedrību „SK SKRĒJIENS” Reģ.Nr.: 40008251399. Sacensību tiesnesis Madlienā Guna Brīvule (tel.nr.: 27704780, e-pasta adrese: )
VESELĪBAS APĻI IKŠĶILĒ (pirmais skrējiens 6.maijā)
PIEKTDIENĀS plkst. 19:00 – 19:30 (Ikšķiles stadions, Skolas iela 2)
6., 13., 20., 27. maijā
3., 10., 17. jūnijā
1., 8., 15., 22., 29. jūlijā
5., 12., 19., 26. augustā
2., 9., 16., 23. septembrī
Sacensību vadība. Sacensības organizē ONSC sadarbībā ar biedrību „SK SKRĒJIENS” Reģ.Nr.: 40008251399. Sacensību tiesnesis Ikšķilē Agita Kābele (tel.nr.: 28657029, e-pasta adrese: )
Orientēšanās seriāls “RELJEFS 2022”
TREŠDIENĀS starts no plkst. 16:00 – 19:00, rudenī no plkst. 16:00 – 18:00
Vairāk informācijas www.okogre.lv
Informāciju sagatavoja Linda Gulbe, ONSC projektu koordinatore