Ogres Vēstures un mākslas muzejā no 2. aprīļa skatāma izstāde "Koka mūžs. Mežsaimniecības gadsimts". Latvija ir viena no mežiem bagātākajām valstīm Eiropā –tie klāj 53% no valsts teritorijas. Gadu gaitā ir mainījusies gan nozares attīstības stratēģija, gan mežu apsaimniekošana, aizvien vairāk vēršot uzmanību uz mežu nenoplicināšanu un to saglabāšanu kā vienu no plašākajām dabas ekosistēmām Latvijā.

Koka mūžs no sēkliņas līdz nobriedušai mežaudzei saimnieciskajā mežā ir 100 gadu. Zīmīgi, ka šis laiks teju sakrīt ar to, cik ilgi Latvijas valstī notiek organizēta un pārdomāta mežu apsaimniekošana.


Izstāde "Koka mūžs. Mežsaimniecības gadsimts" aptver nozares simtgadi. Tā iepazīstina ar meža apsaimniekošanas, kā arī izglītības vēsturi.Izstādes tapšanā kā ierosme un pamats ir biedrības "Meža vēstures muzejs" materiālu un senlietu krātuve.


Ogres meža tehnikumam un Ogres mācību centram "Kursu bāze" bijusi nozīmīga loma savas jomas speciālistu sagatavošanā un tālākizglītošanā.

Eksponētie darbarīki ļauj izsekot koka audzēšanas posmiem – meža stādīšanai, kopšanai, atsevišķu koku un cirsmu mērīšanai, atsveķošanai un ciršanai.
Viens no izstādes interesantākajiem priekšmetiem ir unikāls mācību trenažieris – baļķis koka atzarumošanai, kura novitāte novērtēta ar 2.vietu PSRS Tautas saimniecības izstādē Maskavā 1981. gadā.

Izstādes atklāšana 2. aprīlī pl.14:00, un tā apskatāma līdz 29. maijam.


Informāciju sagatavoja Inga Zvirbule, Ogres Vēstures un mākslas muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste

