Sestdiena, 11.10.2025 00:17
Monta, Silva, Tince
Sestdiena, 11.10.2025 00:17
Monta, Silva, Tince

Izstāde "Latviešu senā grāmata: apkalumi un likteņi"

11 Okt Ikšķiles Daudzfunkcionālais centrs
11:00
Izstāde "Latviešu senā grāmata: apkalumi un likteņi"

Izstāde "Latviešu senā grāmata: apkalumi un likteņi"

11 Okt Ikšķiles Daudzfunkcionālais centrs
11:00

No 11. oktobra līdz 29. novembrim Ikšķiles Daudzfunkcionālā centra izstāžu zālē (pie bibliotēkas) būs apskatāma izstāde “Latviešu senā grāmata: apkalumi un likteņi”, mākslinieka Valda Villeruša privātā kolekcija.

Šogad aprit 500 gadi, kopš vēstures liecībās pirmo reizi minēta iespiesta grāmata latviešu valodā. Satiekoties diviem nozīmīgiem notikumiem – valsts mēroga pasākumam “Latviešu grāmatai – 500” un Ikšķiles Kultūras biedrības iecerei par dokumentālu filmu “Valdis Villerušs. Ikšķiles portretists” – tapis Ikšķiles pilsētas bibliotēkas, Ikšķiles Tautas nama un Ikšķiles Kultūras biedrības kopīgs projekts – izstāde “Latviešu senā grāmata: apkalumi un likteņi”.

Izstādē skatāmas ar kalumiem dažādi apdarinātas senās latviskās grāmatas. Mākslinieks Valdis Villerušs savās asamblāžās tās apmeklētājus iepazīstina ar dažām izteiksmīgām grāmatās atstātām laikazoba un lasītāju pēdām.

mceu_81777573511760113771522.jpg

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?