Šogad aprit 500 gadi, kopš vēstures liecībās pirmo reizi minēta iespiesta grāmata latviešu valodā. Satiekoties diviem nozīmīgiem notikumiem – valsts mēroga pasākumam “Latviešu grāmatai – 500” un Ikšķiles Kultūras biedrības iecerei par dokumentālu filmu “Valdis Villerušs. Ikšķiles portretists” – tapis Ikšķiles pilsētas bibliotēkas, Ikšķiles Tautas nama un Ikšķiles Kultūras biedrības kopīgs projekts – izstāde “Latviešu senā grāmata: apkalumi un likteņi”.
Izstādē skatāmas ar kalumiem dažādi apdarinātas senās latviskās grāmatas. Mākslinieks Valdis Villerušs savās asamblāžās tās apmeklētājus iepazīstina ar dažām izteiksmīgām grāmatās atstātām laikazoba un lasītāju pēdām.