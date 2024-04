Izstāde un pārdošana "No sirds uz sirdi" Ogrē Ogresnovads.lv

No 11. līdz 13. decembrim no plkst. 10.00 līdz 19.00 Ogres novada Kultūras centra foajē gaidāma senioru un specializēto darbnīcu izstrādājumu izstāde un pārdošana "No sirds uz sirdi".