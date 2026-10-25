Izstādes atklāšana un sadziedāšanās Ogrē

Ogres novada folkloras kopas:
Ogresgala tautas nama koklētāju ansamblis
Ogres novada Kultūras centra folkloras kopa ARTAVA,
Tīnūžu tautas nama folkloras kopa SAULES MEITAS
Suntažu Kultūras nama folkloras kopa SAULE
Tomes tautas nama folkloras kopa GRAUDI
Lielvārdes Kultūras nama folkloras kopa JOSTA
Ogres novada tautas lietišķās mākslas studijas:
TLMS "SAIVA" - Ogre
LSM "TĪNA" - Tīnūži
Radošā darbnīca "URDZE" - Ciemupe
Audēju darbnīca "MŪSU PŪRS" - Ķegums
Audēju kopa "SPOLE" - Suntaži
Audēju kopa "NOSKAŅA" - Laubere
Izstāde bez maksas apskatāma līdz 2. janvārim