Izstādes "Ģeoprocesi" atklāšana

Izstādes "Ģeoprocesi" atklāšana

5. decembrī plkst. 16.00 Ogres Vēstures un mākslas muzejā tiks atklāta izstāde “Ģeoprocesi” – multidisciplinārs mākslas un pētniecības projekts, kas caur vizuāliem un telpiskiem stāstiem pēta Ogres novada ainavas, to vēsturiskos slāņus un cilvēka ietekmi uz dabu. Muzeja stratēģija paredz arvien konsekventāku ekoloģisko un vides tematiku iekļaušanu izstāžu programmā, rosinot skatītājus pievērsties cilvēka un dabas savstarpējās mijiedarbības jautājumiem.

Izstādes koncepcijas autore ir multidisciplināra dizainere un vides komunikācijas pētniece Mg. art. Ance Janevica, kurai ir cieša saikne ar Ikšķili un Ķegumu. Viņas maģistra disertācija bija veltīta vides komunikācijas izaicinājumiem, analizējot sabiedrības attieksmi un dizaina lomu vides problēmu risināšanā. A. Janevicas darbi ir guvuši atzinību starptautiskā mērogā un tikuši izstādīti tādās valstīs kā Nīderlande, Vācija, Beļģija, Taivāna, Ķīna, Apvienotā Karaliste un Latvija. “Ģeoprocesi” ir viņas pirmā veidotā izstāde.

Izstāde apmeklētājiem būs pieejama no 5. decembra līdz 2026. gada 1. martam. Izstādes atklāšanas dienā – ieeja bez maksas.

