Izstādes koncepcijas autore ir multidisciplināra dizainere un vides komunikācijas pētniece Mg. art. Ance Janevica, kurai ir cieša saikne ar Ikšķili un Ķegumu. Viņas maģistra disertācija bija veltīta vides komunikācijas izaicinājumiem, analizējot sabiedrības attieksmi un dizaina lomu vides problēmu risināšanā. A. Janevicas darbi ir guvuši atzinību starptautiskā mērogā un tikuši izstādīti tādās valstīs kā Nīderlande, Vācija, Beļģija, Taivāna, Ķīna, Apvienotā Karaliste un Latvija. “Ģeoprocesi” ir viņas pirmā veidotā izstāde.
Izstāde apmeklētājiem būs pieejama no 5. decembra līdz 2026. gada 1. martam. Izstādes atklāšanas dienā – ieeja bez maksas.