Šogad aprit 500 gadi, kopš vēstures liecībās pirmo reizi minēta iespiesta grāmata latviešu valodā. Satiekoties diviem nozīmīgiem notikumiem – valsts mēroga pasākumam “Latviešu grāmatai – 500” un Ikšķiles Kultūras biedrības iecerei par dokumentālu filmu “Valdis Villerušs. Ikšķiles portretists” – tapis Ikšķiles pilsētas bibliotēkas, Ikšķiles Tautas nama un Ikšķiles Kultūras biedrības kopīgs projekts – izstāde “Latviešu senā grāmata: apkalumi un likteņi”, mākslinieka Valda Villeruša privātā kolekcija.
Izstāde pieejama apmeklētājiem no 11. oktobra līdz 29. novembrim pirmdienās no plkst. 17.00 līdz 19.00, trešdienās no plkst. 16.00 līdz 18.00 un sestdienās no plkst. 11.00 līdz 15.00 Ikšķiles Daudzfunkcionālā centra izstāžu zālē (pie bibliotēkas).