Deju kolektīva "Ābeļzieds" un draugu koncerts30 Mai Ogresgala Tautas nams
16:00
30. maijā plkst. 16.00 Ogresgala Tautas namā notiks jauniešu deju kolektīva "Ābeļzieds" un draugu koncerts, kurā piedalīsies: Ogresgala tautas nama jauniešu deju kolektīvs "Ābeļzieds", Bārbeles Tautas nama jauniešu deju kolektīvs "Rakari", Ogres Valsts ģimnāzijas jauniešu deju kolektīvs "Dzīpari", Ogres novada Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs "Aija". Biļetes: 4 eiro, 3 eiro ar Ogres novadnieka karti vai lietotni.