Jauniešu viktorīna14 Feb Ķeguma Tautas nams
17:00
14. februārī no plkst. 17.00 līdz 21.30 Ķeguma Tautas namā norisināsies jauniešu viktorīna. Aicina jauniešus pārbaudīt savas zināšanas, erudīciju un komandas garu aizraujošā viktorīnā draudzīgā un enerģiskā atmosfērā. Pasākumā piedalīsies līdz 10 komandām, katrā no četrām līdz sešām dalībniekiem, katrai komandai izvēloties savu nosaukumu un līdzi ņemot arī nelielas uzkodas. Pēc viktorīnas – ballīte un iespēja turpināt vakaru neformālā, svētku noskaņā.