16.00-16.40 Everitas Sējānes programma "Puzzle". Tajā apvienota džeza brīvība, populārās mūzikas melodiskums un personisks rokraksts. Uzstāsies plašs mūziķu sastāvs, tostarp stīgu kvartets un vokālā grupa.
17.00-17.40 Sanijas Rozes programma, kas sastāv no oriģinālkompozīcijām latviešu valodā. Šie skaņdarbi apvieno gan spēcīgas, gan trauslas melodijas un lirikas, kas runā par viņas ceļu mūzikā.
18.00-18.40 Džeza nodaļas vokālais ansamblis priecēs ar Evilenas Protektores skaņdarbiem īpašos aranžējumos — programma par mīlestību un dzīves vērtībām.
Rezervāciju uz pasākumu veikt iepriekš vietnē oab.lv vai pa tel. 20724242. Ieeja par ziedojumiem.