Kamerkoncerts "Gribas viegli"

Bernhards, Boriss
Ogres pilsētas svētku laikā, 23. augustā plkst. 16.00 un 18.00, savas durvis vērs arī Ogres teātris, piedāvājot pilsētas iedzīvotājiem un svētku viesiem bezmaksas kamerkoncertu “Gribas viegli”, kurā līdzās labi pazīstamām latviešu melodijām pirmatskaņojumu piedzīvos teātra jauno aktrišu duetam Akvelīnai Bērziņai un Annijai Norbertei rakstīta dziesma – Ogrē dzīvojošās komponistes Agnetas Krilovas skaņdarbs “Gribas viegli” ar Imanta Ziedoņa vārdiem.

“Negribas neko smagu – gribas viegli. Dzīvē jau tā ir tik daudz smaguma, un ir taču svētki. Tāpēc vajag kaut ko vieglu, tādu, kas paceļ spārnos, tādu, kas ļauj aizmirst visu smago. Ogres teātra aktieri izvēlējās dziesmas, kuras pašiem iet pie sirds, un šajā kamerkoncertā mēs dalīsimies ar tām. Nāciet droši – būs ļoti viegli, ja vien dabūsiet biļeti, un tas, domājams, nebūs tik viegli,” atklāj režisors Jānis Kaijaks.

Koncerta radošajā komandā arī muzikālā vadītāja Ieva Mora, māksliniece Ilze Kupča-Ziemele, izpildītāji Herberts Legants, Ieva Mora, Akvelīna Bērziņa, Annija Norberte, Lienīte Audare, Mārtiņš Apsītis, Ramona Rubene, Andris Peismalietis un Lauma Straume.

Ieteicamais skatītāju vecums - no 12 gadiem. Ieeja ar bezmaksas ielūgumiem “Biļešu paradīzes” tīklā. 

