23. maijā Ogres Ledus hallē norisināsies Kārļa Skrastiņa piemiņas turnīrs hokejā. Sacensības sāksies plkst. 11.45 ar U-8 vecuma grupas spēlēm, savukārt plkst. 15.45 uz ledus kāps U-12 vecuma grupas komandas. Turnīrs norisināsies visas dienas garumā līdz pat plkst. 20.00.
Skatītāji un dalībnieki aicināti ne vien vērot spraigas cīņas, bet arī veikt ziedojumus Kārļa Skrastiņa piemiņas pieminekļa būvniecībai.