2022.gada 28.maijā no plkst. 9:00 līdz pat plkst. 03:00
RADI
No plkst. 9:00 svētku gadatirgus (Liepu aleja)
Lai pieteiktos dalībai aicinām aizpildīt šo elektronisko pieteikuma veidlapu, norādot visu nepieciešamo informāciju - https://ej.uz/gadatirgus_radi_dari_rādi
Pieteikties iespējams līdz 23. maijam.
Ja jums ir papildus jautājumi par šī tirgus norisi, lūgums sazināties ar Ķeguma novada svētku organizatoru pa tālruni 22010300(Dace Māliņa) vai arī elektroniski pa e-pastu: .
11:00 NEONA krāsu gleznu meistarklase (Ķeguma parks)
Kopā radīsim mākslas darbus ar neona krāsām, kuri vakarā iegūs pavisam citu gaismu!
11:00 Jauniešu telts “Nejūti spriedzi” aktivitātes (Ķeguma parks)
Būs iespēja izmēģināt dažādas spēles un virtuālās realitātes brilles. Piedāvāsim vasarīgus hennas tetovējums. Būs arī foto kaste, lai iemūžinātu svētku atmiņas.
12:00 Izstāde - Iepazīsti uzņēmējus Ķegumā (Pie Ķeguma kafejnīcas, Lāčplēša iela 2)
DARI
No plkst. 9:00 līdz 14:00 ASTARTE-NAFTA atvērtais boksa rings (Ķeguma stadions)
Pieteikšanās pa tālruni 23669366 Kaspars Atmats. Boksa sacensību nolikums - https://ej.uz/radi_dari_rādi_boksa_nolikums.
No plkst. 9:00 līdz 15:00 “Noratlons” – spēka trīscīņa ar krosa elementiem (Ķeguma stadions)
Pieteikšanās pa tālruni 26377493 Jānis. Apbalvošana - svētku koncertā plkst. 16:00. “Noratlona” sacensību nolikums - https://ej.uz/radi_dari_rādi_noratlona_nolikums
No plkst. 9:30 līdz 15:00 3x3 basketbols (Ķeguma stadions)
Ķeguma stadionā notiks 3x3 basketbola sacensības. Komandā var būt arī vīri. Dalības maksa no komandas – 5 RUR. Pieteikties sacensībām varēs no plkst. 9:30 stadionā, pie Agitas Kaļvas. Apbalvošana - svētku koncertā plkst. 16:00.
No plkst. 9:30 līdz 15:00 Pludmales volejbols (Ķeguma stadions)
Pludmales volejbola sacensības 2 pret 2. Komandā var būt arī vīri. Dalības maksa no komandas – 5 EUR. Pieteikties sacensībām varēs no plkst. 9:30 stadionā, pie Agitas Kaļvas. Apbalvošana - svētku koncertā plkst. 16:00.
No plkst. 11:00 līdz 15:00 Disku golfs (Pie Ķeguma komercnovirziena vidusskolas stāvlaukuma)
Paraugspēle, apmācības, konkursi, balvas.
No plkst. 10:00 – 13:00
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta informācija par drošību, iepazīšanās ar ugunsdzēsēja glābēja profesiju un darba aprīkojumu prezentācija.
NBS gaisa spēku militārās tehnikas apskate un darba specifikas prezentēšana.
10:00 Ķeguma jaunsargi (Ķeguma parks)
Iespēja iziet individuālo stafeti uz ātrumu un precizitāti.
10:00 Loku šaušana (Ķeguma parks)
Būs iespēja iepazīties un izmēģināt savas prasmes loku šaušanā. Aktivitāte pieejama arī bērniem, sākot no 9 gadu vecumam.
10:00 Karuselis un brīvdabas pasākumi pašiem mazākajiem –“Lielais notikums” (Ķeguma parks)
10:00 Aktīvā atpūta uz ūdens Ķeguma pludmalē (Ķeguma pludmale)
13:00 Ķeguma velo trases atklāšana (Komunālā iela, Ķegums)
Paraugdemonstrējumi jaunatklātajā Ķeguma velo trasē blakus Ķeguma stadionam.
Meistarklases. Ņem līdzi savu braucamo un varēsi iemēģināt trasi!
18:00 Orientējies Ķeguma pilsētā
Svētku orientēšanās “Oriententerējies pats!”, kuras laikā jāatrod noteikti punkti. Starts pie Ķeguma Tautas nama. Sacensības ir bezmaksas! Pieteikties varēs uz vietas no plkst. 17:30. Būs veicināšanas balvas.
RĀDI
11:00 Bērnu izrāde “Pārsteidzošā tikšanās ar džungļu draugiem” (Ķeguma parks, skatuve)
12:00 Anatolijs Danilāns ar lekciju “Kā saglabāt prieku dzīvē?” (Ķeguma Tautas nams)
16:00 Svētku koncerts “RADI, DARI, RĀDI” (Ķeguma parks, skatuve)
Koncertā piedalīsies mazāki un lielāki Ķeguma mākslinieki. Koncerta laikā tiks apbalvoti svētku dienas sporta aktivitāšu laureāti. Koncertu vadīs Ērika Eglija Grāvele un Gints Grāvelis. Svētku viesus sveiks Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.
No plkst.20:00 līdz 03:00 Svētku noslēguma ballīte, kuras laikā tiks iedegta Neona gleznu izstāde. Par mūzikālo noformējumu visa vakara garumā rūpēsies DJ Anss kopā ar:
-VIA “Velkam!”
Lielo skatuvi iesildīs mūsu pašu Ķeguma komercnovirziena vidusskolas vokāli instrumentālais ansamblis “Velkam!”, kuri izpilda populāru latviešu mūziku poproka stilā. Grupa mainīgā sastāvā darbojas jau 7 gadus.
-Grupu “Sudden Lights”
Pašu rakstītajā mūzikā dominē poproka stilistika, kas papildināta ar nedaudz alternatīvu noskaņu. Lipīgas, viegli dejojamas melodijas, dažkārt pa kādai dvēseliski melanholiskai notij, kā arī jaunības degsme raksturo grupas skanējumu.
-Grupu “Carnival Youth”
Grupa Carnival Youth savā mūzikā apvieno melodiskumu un jauneklīgu melanholiju ar alternatīvā roka un indī mūzikas enerģiju. Šogad Carnival Youth atgriežas pie oriģinālmūzikas un pašlaik aktīvi veido muzikālo materiālu jaunai programmai.
-Grupu “Tranzīts”
Tranzīts ir latviešu apvienības deju mūzikas grupa. Grupa izveidota 1994. gadā festivālā Sinepes un Medus 1994.
Tiekamies Ķegumā, pilsētā, kurā RADA, DARA un RĀDA!
Organizē: Ķeguma pilsēta
Atbalsta: Ogres novads, #BiedrībaROKA, #ASTARTENAFTA, #MADAISS, #StuntFightersMC, #Filmory , #SportaKlubsPANATTA, #RubeņiKūpinājumi, #Oškrogs, #DominiEste, #StreetBar, #TavaVide, #Kafe420, #Fazer, #Elvi, #UnTeCandles, #WindBorn, #SpēkaNora, #Apotheka, #VIAMežs, #WPI
Informāciju sagatavoja Dace Māliņa, Ķeguma tautas nama vadītāja