Lomās: Edijs Lapuks, Ēriks Lejiņš, Elīza Lejiņa, Iva Ermiča, Meldra Eglīte, Linda Lielauza, Anastasija Škarenko. Režisore Inguna Strazdiņa. Par dančiem rūpējās Agra Bērziņa, bet gleznas "mālēja" Elīna Māliņa. Biļetes cena: 4 eiro.
28. martā plkst. 15.00 Lēdmanes Tautas namā un plkst. 18.00 Jumpravas pagasta Kultūras namā notiks Kokneses amatierteātra izrāde "Līnis murdā" (Edvards Vulfs). Augusts Līnis ir jauns mākslinieks, kurš gan izmet makšķeri citos ūdeņos, gan savus sirds sarežģījumus un materiālās grūtības viņš cenšas risināt, ievietojot sludinājumu avīzē cerībā satikt dzīvesbiedri. "Cope" izrādās pat pārāk veiksmīga, jo ciemos ierodas jaunas un ne tik jaunas līgavu kandidātes... Šajā situācijā bez drauga Kārļa Dīkas palīdzības neiztikt, jo no potenciālo līgaviņu izliktajiem slazdiem nav nemaz tik viegli tikt ārā.
