25. martā plkst. 14.00 Tīnūžu Tautas namā norisināsies tikšanās ar Latvijas Radio personībām Sandru Glāzupu un Gunāru Jākobsonu. Par dalību pasākumā politiski represētie tiek lūgti līdz 23. martam (ieskaitot) informēt Ogres novada Politiski represēto kluba valdes priekšsēdētāju Ivaru Kaļķi pa tālr. 26177711. Izbraukšana no Ogres uz Tīnūžiem plkst. 13.00 no laukuma pie Ogres novada Kultūras centra.
Plkst. 17.00 visi aicināti uz represiju upuru piemiņas brīdi Ogrē – represēto piemiņas vietā Meža prospektā 2b (iepretim Sv. Meinarda Romas katoļu baznīcai).
Piemiņas pasākumi novadā 25. martā: plkst. 10.00 atceres brīdis un ziedu nolikšana pie komunistiskā terora upuru piemiņas akmens Lēdmanē; plkst. 12.00 komunistiskā genocīda upuru atcerei veltīts piemiņas brīdis pie piemiņas akmens Meņģelē; plkst. 13.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas atceres pasākums pie piemiņas pieminekļa Taurupē.