Sestdiena, 21.03.2026 12:24
Benedikts, Dzelme, Una, Unigunde
Sestdiena, 21.03.2026 12:24
Benedikts, Dzelme, Una, Unigunde

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumi

25 Mar Ogres novads
10:00
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumi

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumi

25 Mar Ogres novads
10:00

25. martā, godinot komunistiskā režīma represiju upuru piemiņu, Ogres novada pašvaldība un Ogres novada Politiski represēto kluba valde aicina politiski represētos uz tikšanos. Savukārt visi iedzīvotāji aicināti apmeklēt represiju upuru piemiņas pasākumus vairākās Ogres novada vietās.

25. martā plkst. 14.00 Tīnūžu Tautas namā norisināsies tikšanās ar Latvijas Radio personībām Sandru Glāzupu un Gunāru Jākobsonu. Par dalību pasākumā politiski represētie tiek lūgti līdz 23. martam (ieskaitot) informēt Ogres novada Politiski represēto kluba valdes priekšsēdētāju Ivaru Kaļķi pa tālr. 26177711. Izbraukšana no Ogres uz Tīnūžiem plkst. 13.00 no laukuma pie Ogres novada Kultūras centra.

Plkst. 17.00 visi aicināti uz represiju upuru piemiņas brīdi Ogrē – represēto piemiņas vietā Meža prospektā 2b (iepretim Sv. Meinarda Romas katoļu baznīcai).

Piemiņas pasākumi novadā 25. martā: plkst. 10.00 atceres brīdis un ziedu nolikšana pie komunistiskā terora upuru piemiņas akmens Lēdmanē; plkst. 12.00 komunistiskā genocīda upuru atcerei veltīts piemiņas brīdis pie piemiņas akmens Meņģelē; plkst. 13.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas atceres pasākums pie piemiņas pieminekļa Taurupē.

