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Ainārs, Uva, Zigfrīds
Sestdiena, 13.06.2026 15:10
Ainārs, Uva, Zigfrīds

Komunistiskā terora upuru piemiņai veltīti pasākumi

14 Jūn Madliena, Ogre
12:00
Komunistiskā terora upuru piemiņai veltīti pasākumi

Komunistiskā terora upuru piemiņai veltīti pasākumi

14 Jūn Madliena, Ogre
12:00

14. jūnijā plkst. 12.00 pie pieminekļa brīvības cīņās kritušiem madlieniešiem notiks atceres brīdis 1941. gada 14. jūnija komunistiskā terora upuru piemiņai. Plkst. 13.00 Madlienas Kultūras nama O2 zālē būs iespēja noskatīties kinofilmu “Dzimuši Sibīrijā. Mārtiņš Vilsons”. Savukārt plkst. 15.00 visi aicināti uz represiju upuru piemiņas brīdi Ogrē – represēto piemiņas vietā Meža prospektā 2b (iepretim Sv. Meinarda Romas katoļu baznīcai).

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