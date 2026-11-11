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Koncerts VILIM ar pūtēju orķestri Ogrē

14 Nov
16:00
Koncerts VILIM ar pūtēju orķestri Ogrē

Koncerts VILIM ar pūtēju orķestri Ogrē

14 Nov
16:00

14. novembrī plkst. 16.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē koncerts VILIM ar pūtēju orķestri.

Viena no spilgtākajām personībām Latvijas pūtēju orķestru kustībā Vilis Kokamegi šogad svin 80 gadu jubileju. Vilis ir ilggadējs pūtēju orķestra “Horizonts” mākslinieciskais vadītājs un diriģents, pūtēju orķestru virsdiriģents, daudzu mūzikas norišu organizators, kura mūža veikumu Latvijas mūzikas dzīvē, īpaši pūtēju orķestru mūzikas popularizēšanā un ieguldījumu jauno mūziķu izglītošanā, ir neatsverams.

Koncertā piedalās Ogres novada Kultūras centra tautas pūtēju orķestris HORIZONTS un jubilāram tīkami mākslinieki

Biļetes 7 eiro; 5 eiro ar Ogres novadnieka karti/lietotni

Pasākums var tikt filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls var tikt izmantots publicitātes vajadzībām

14. novembrī plkst. 16.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē koncerts VILIM ar pūtēju orķestri.
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