Koncertuzveduma “...Kā zvaigzne” idejas autore un mākslinieciskā vadītāja ir diriģente Aira Birziņa, scenārija autore un režisore – Inese Mičule. Sadarbībā ar scenogrāfi Ievu Kauliņu un gaismu mākslinieku Egilu Kupču top īpašs koncertuzvedums, kurā skanēs Emīla Dārziņa mūzika koru un Latvijas Nacionālās operas un baleta (LNOB) solista Raimonda Bramaņa izpildījumā. Uzvedumu papildinās LNOB klavieru trio – Ilze Ozoliņa (klavieres), Svetlana Okuņa (vijole) un Inga Ozola (čells), kā arī aktieris Raimonds Celms, kurš savienos komponista liriskā personāža izjūtas mūzikā.
Klausītājiem tiks dāvāta unikāla mūzikas kolekcija – skanēs liela daļa Emīla Dārziņa kora un solo dziesmu, kā arī ļoti iemīļotais un simboliskais “Melanholiskais valsis” pārlikumā klavieru trio. Koncertuzvedumā piedalīsies jauktie un sieviešu kori no Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes, Jumpravas, Ķeguma, Birzgales, Lēdmanes un Madlienas. Emīla Dārziņa pazīstamākās vīru kora dziesmas atskaņos kori “Dziedonis” (Rīga) un “Graidi” (Rēzekne), vēsta pasākuma rīkotāji.