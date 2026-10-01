Koptreniņš Ikšķilē

Tikšanās vieta: Ikšķiles vidusskolas sporta laukums
Pasākums ir bez maksas!
Iepriekšēja pieteikšanās līdz 6. oktobrim:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDMNozdknJDS-ilIkjb3bgjDYBz8tkoNOcpy2puYeZFUGjkg/viewform?usp=dialog
Treniņa laikā tik pārrunāts un praktiski izmēģināts:
- Kā pareizi iesildīties un atsildīties?
- Skriešanas tehnikas nianses.
- Skriešanu stiprinošus vingrinājumus.
- Pareizu elpošanu skrējiena laikā.
- Kā ģērbties rudens/ziemas sezonā?
Turpināsim skriešanas sezonu arī rudenī un ziemā!