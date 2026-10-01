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Ceturtdiena, 01.10.2026 13:40
Lāsma, Zanda, Zandis

Koptreniņš Ikšķilē

7 Okt
19:00
Koptreniņš Ikšķilē

Koptreniņš Ikšķilē

7 Okt
19:00

Ogres novada sporta centrs 7. oktobrī no plkst. 19.00–20.30 aicina ikvienu piedalīties koptreniņā ar Latvijas garo distanču skrējēju, vairākkārtēju valsts čempioni, vieglatlētikas treneri un veselīga dzīvesveida entuziasti Anitu Siliņu.

Tikšanās vieta: Ikšķiles vidusskolas sporta laukums

Pasākums ir bez maksas!

Iepriekšēja pieteikšanās līdz 6. oktobrim: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDMNozdknJDS-ilIkjb3bgjDYBz8tkoNOcpy2puYeZFUGjkg/viewform?usp=dialog

Treniņa laikā tik pārrunāts un praktiski izmēģināts:

  • Kā pareizi iesildīties un atsildīties?
  • Skriešanas tehnikas nianses.
  • Skriešanu stiprinošus vingrinājumus.
  • Pareizu elpošanu skrējiena laikā.
  • Kā ģērbties rudens/ziemas sezonā?

Turpināsim skriešanas sezonu arī rudenī un ziemā!

Ogres novada sporta centrs 7. oktobrī no plkst. 19.00–20.30 aicina ikvienu piedalīties koptreniņā ar Latvijas garo distanču skrējēju, vairākkārtēju valsts čempioni, vieglatlētikas treneri un veselīga dzīvesveida entuziasti Anitu Siliņu.
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