Koncertā dziedās Ikšķiles klausītājiem labi pazīstamais Latvijas Universitātes absolventu koris „Jubilate”, kura mākslinieciskais vadītājs un diriģents ir ikšķilietis Juris Kļaviņš. Pie klavierēm būs koncertmeistare Ilze Dzērve. Koris Ikšķiles ev. lut. baznīcā uzstājas jau tradicionāli, bet šoreiz koncerts būs īpašs, jo tajā piedzīvosim Valda Zilvera „Lieldienu kantātes” pirmatskaņojumu. Lieldienām veltītajā opusā izmantota dzejnieces Sarmas Upeslejas dzeja, kas pauž vispārcilvēciskās un mūžīgās tēmas, kuras atkal kļuvušas tik aktuālas tieši mūsdienu nemierīgajā pasaulē. Koncertā piedalīsies arī pats komponists Valdis Zilveris un dzejniece Sarma Upesleja.
Līdzās jaundarbam koncertā skanēs Rietumeiropas kormūzikas dižgaru Edvarda Elgāra un Jakoba Arkadelta skaņdarbi.
Ieeja koncertā bez maksas.
Uz tikšanos mūzikā!