Lāčplēša diena Ogrē

Plkst. 19.00 aicinām doties Lāpu gājienā no Strēlnieku piemiņas zīmes Daugavas krastā uz Brāļu kapiem. Gājiena dalībnieki aicināti ņemt līdzi lāpas un no pulksten 18.45 pulcēties pie Strēlnieku piemiņas zīmes Daugavas promenādē.
Gājienam sasniedzot Neatkarības laukumu norisināsies svinīgais piemiņas brīdis.
Lāpu gājiens noslēgsies Brāļu kapos, kur ar zalvēm, un ziediem tiks godināti kritušie karavīri, Latvijas brīvības cīnītāji.
Plkst. 17.30 Neatkarības laukumā un plkst. 19.30 pie Monumentālā Latvijas karoga (Brīvības ielā 32a), Ogres Vēstures un mākslas muzeja vēsturnieks Gunārs Rusiņš stāstīs par Lāčplēša dienas nozīmi.
Līdz ar tumsas iestāšanos uz Ogres novada pašvaldības domes ēkas un Lielā ekrāna Pilsētas skvērā tiks demonstrēta īsfilma par cilvēkiem un notikumiem, kuri sekmējuši iespēju dzīvot brīvā un neatkarīgā Latvijā.
Lāčplēša dienā pilsētu greznos Latvijas valsts karogi, degs ugunskuri un līdz ar tumšas iestāšanos arkveida un trošu gājēju tilti pār Ogres upi iekrāsosies sarkanbaltsarkanā krāsā.
Autovadītājus lūdzam ņemt vērā, ka gājiena maršrutā norises laikā plānoti satiksmes ierobežojumi. Satiksmes ierobežojumi plānoti Kalna prospekta posmā no Rīgas ielas līdz Bērzu alejai, Brīvības ielas posmā no Ogres novada pašvaldības domes ēkas līdz Turkalnes ielai un Turkalnes ielā posmā līdz Brāļu kapiem.
Stāstījumi par Lāčplēša dienas nozīmi, stāsta Gunārs Rusiņš, Ogres Vēstures un mākslas muzeja vēsturnieks:
17.30 Neatkarības laukumā
19.30 Pie Monumentālā karoga
18.45 Pulcēšanās gājienam pie Strēlnieku piemiņas zīmes Daugavas krastā
19.00 Lāčplēša dienas lāpu gājiens
19.10 Svinīgais brīdis Neatkarības laukumā
Gājiena noslēgums Brāļu kapos