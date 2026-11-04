Lāčplēša diena Tomē

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plkst. 17.30-18.00 ziedu un svecīšu nolikšana Tomes Brāļu kapos;
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plkst. 18.00 piemiņas brīdis pie Tomes akmens;
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plkst. 18.30 sarunas pie siltas tējas Tomes Tautas namā;
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plkst. 19.00 Tomes tautas namā filma "Uļa"
Ieeja bez maksas
11. novembrī par godu Lāčplēša dienai Tomē notiks dažādi pasākumi.
plkst. 17.30-18.00 ziedu un svecīšu nolikšana Tomes Brāļu kapos;
plkst. 18.00 piemiņas brīdis pie Tomes akmens;
plkst. 18.30 sarunas pie siltas tējas Tomes Tautas namā;
plkst. 19.00 Tomes tautas namā filma "Uļa"
Ieeja bez maksas