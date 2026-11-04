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Trešdiena, 04.11.2026 15:26
Atis, Oto, Otomārs

Lāčplēša diena Tomē

11 Nov
13:32
Lāčplēša diena Tomē
Foto: OgreNet

Lāčplēša diena Tomē

11 Nov
13:32

11. novembrī par godu Lāčplēša dienai Tomē notiks dažādi pasākumi.

  • plkst. 17.30-18.00 ziedu un svecīšu nolikšana Tomes Brāļu kapos;

  • plkst. 18.00 piemiņas brīdis  pie Tomes  akmens;

  • plkst. 18.30 sarunas pie siltas tējas Tomes Tautas namā;

  • plkst. 19.00 Tomes tautas namā filma "Uļa"

Ieeja bez maksas

11. novembrī par godu Lāčplēša dienai plkst. 17.30-18.00 ziedu un svecīšu nolikšana Tomes Brāļu kapos; plkst. 18.00 piemiņas brīdis  pie Tomes  akmens; plkst. 18.30 sarunas pie siltas tējas Tomes Tautas namā; plkst. 19.00 Tomes tautas namā filma "Uļa". Ieeja bez maksas
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