Birzgalē
Plkst. 18.30 no Birzgales Tautas nama notiks Lāčplēša dienas lāpu gājiens līdz muzejam “Rūķi”.
Jumpravā
Plkst. 18.00 Jumpravā notiks lāpu gājiens. Pulcēšanās pie Jumpravas pamatskolas. Lūgums ņemt līdzi savas lāpas. Ierobežots skaits būs pieejams arī pie organizatoriem.
Krapē
Gaidāms Lāčplēša dienai veltīts pasākums: 18.00 lāpu gājiens, pulcēšanās stāvlaukumā pie Krapes doktorāta; 18.30 svecīšu nolikšana pie Krapes Tautas nama, silta tēja un cepumi Krapes Tautas namā; 19.00 Krapes Tautas namā Dzintara Dreiberga filma "Tīklā. TTT Leģendas dzimšana", pasākums bez maksas.
Ķeipenē
Plkst. 18.00 Ķeipenē notiks tautas varoņiem veltīts lāpu gājiens. Dalībnieki pulcēsies Ķeipenes centrā pie autobusu pieturas, no kurienes kopā dosies līdz piemiņas vietai pie Ķeipenes pamatskolas. Līdzi aicina ņemt lāpas un ugunsdrošas svecītes, lai godinātu Latvijas brīvības cīnītājus.
Lauberē
Plkst. 19.30 Lauberes Kultūras namā gaidāms pārdomu un sajūtu vakars "Gaisma tavā logā". Ieeja brīva!
Lēdmanē
Pie Lēdmanes pagasta Tautas nama sadarbībā ar pamatskolu notiks pasākums "Lāčplēša diena – kustībā un garā". Aicina visus, kam sirdī Lāčplēša gars (sākot no 11 gadu vecuma), piedalīties īpašā pasākumā, kur fiziskā izturība savienojas ar garīgo spēku.
Programmā:
- 12.40 reģistrēšanās;
- 13.00 filma "Tīklā. TTT – Leģendas dzimšana" – iedvesmojošs stāsts par spēku, komandu un uzvaru; bez maksas;
- 14.50 tēja un sarunas – uzlādē sirdi un prātu;
- 15.00 sportiskās aktivitātes – pārbaudi savu izturību, veiklību un komandas garu;
- 15.00 AAC “Akoti” aktivitātes;
- pēc aktivitātēm – apbalvošana.
Madlienā
Plkst. 18.00 Lāčplēša dienas lāpu gājiens no Madlienas Kultūras nama. Pēc gājiena kultūras namā būs silta tēja un grupas “Kaligo” koncerts. Ieeja bez maksas.
Meņģelē
Plkst. 18.00 Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens uz Tiesas kalnu "Lāpa - gaismas nesēja". Pulcēsies pie Meņģeles Tautas nama, līdzi ņemot lāpas un sveces. Būs iespēja lāpu paņemt pie tautas nama.
Rembatē
Plkst. 18.00 Rembates Tautas namā aicina visus uz filmu “Tīklā. TTT leģendas dzimšana”. Pēc filmas kopīgi dosies lāpu gājienā, godinot Latvijas brīvības cīnītājus. Nāc ar savu lāpu, svecīti vai vienkārši ar siltu sirdi par Latviju! Lāpas būs pieejamas arī Rembates pagasta pārvaldē.
Tomē
Tāpat Tomē gaidāms Lāčplēša dienai veltīts pasākums: plkst. 16.30 piemiņas brīdis pie Tomes akmens, lāpu gājiens uz brāļu kapiem, svecīšu un ziedu nolikšana; 18.00 Tomes Tautas namā režisora Dzintara Dreiberga filma "Tīklā. TTT Leģendas dzimšana", ieeja uz seansu – bez maksas.