Piektdiena, 24.10.2025 22:25
Modrīte, Mudrīte, Renāte
Lāčplēša dienai veltīts pasākums "Strēlnieku garu pārņemot"

8 Nov Ogres Vēstures un mākslas muzejs
15:00
8. novembrī plkst. 15.00 Ogres Vēstures un mākslas muzejā par godu Lāčplēša dienai notiks pasākums “Strēlnieku garu pārņemot”, kurā uzstāsies Jukuma Vācieša Engures folkloras kopa. Tās dalībnieki dalīsies personīgos stāstos par savu saikni ar strēlnieku garu un vērtībām, kuras viņi saglabāja arī padomju okupācijas laikā. Pasākuma laikā tiks uzdoti arī jautājumi par dokumentālās filmas “Strēlnieku zvaigznājs” nozīmi strēlnieku apzināšanā.

Pasākumu moderēs vēsturnieks Ritvars Jansons. Ieeja - bez maksas.

