Laikmetīgā māksla Ķeipenē 2022 "Trauslais visums"

-Brīvdabas estrādē plkst. 20.00 laikmetīgās dejas izrāde “Putni, kas nemigrē”,

-plkst. 21.30 Kinostacijā mūzikas un modes mākslas uzvedums “Trauslais visums”,

-muzikāli radošs noslēgums plkst. 22.30 Krustiņu kvartālā.



Laikmetīgās mākslas dienas tradīcija Ķeipenē aizsākās 2019. gadā, kā mākslinieku vasaras plenēra noslēdzošais pasākums, kurā radās vēlme iedzīvināt neordinārākas un mūsdienīgākās mākslas formas.



Idejas attīstībai palīdzēja Ķeipenes pagasta unikālais tūrisma objekts – Kinostacija, saukta arī par Sergeja Eizenšteina komunikāciju centru (tās teritorijā izvietoti tematiski vides objekti, piemēram, sauszemes bāka, kas veltīta Jurim Podniekam, Milžu galds un krēsli kino dižgariem, 24 kadru tunelis veltīts pirmajai kinolentei, Potjomkina aka un citi darbi).

Mākslas notikumu kopumu Ķeipenes urbānajā brīvdabas estrādē plkst. 20.00 atklās horeogrāfa Dmitrija Gaitjukeviča veidotā laikmetīgās dejas izrāde “Putni, kas nemigrē”. Izrādē atbalsojas pēdējo mēnešu notikumi pasaulē un satricinājums, kas radies mūsos kā sabiedrībā. Putni, kas nemigrē, ir simbols brīvībai, kas nespēj izpausties. Horeogrāfs Dmitrijs Gaitjukevičs izrādes izvēlēto tēmu komentē tā: “Daudzu putnu sugas migrē, tas ir viņu dabā. Ja viņi to nespēj darīt, tātad pasaulē ir noticis kaut kas globāli satricinošs. Līdzīgi arī Ukrainas iedzīvotāji šobrīd nespēj darīt to, kas būtu viņu dabā – dzīvot, mācīties, strādāt, būt drošībā. Normāla dzīve viņiem ir atņemta. Ir grūti aptvert notiekošo, tāpēc veidojam izrādi par šo tēmu. Mēģinājumu procesā mūsu domas norobežojas no dzīves notikumiem, mēs aizraujamies ar deju un kustību, bet temats, ar ko strādājam, mums neļauj aizmirst notiekošo.”

Laikmetīgās mākslas dienas centrālais notikums, kas risināsies Ķeipenes kinostācijā – multimediāls uzvedums “Trauslais visums”. Jauktais koris “Pa saulei” diriģentes Martas Ozolas vadībā izpildīs īpaši šim notikumam veidotu programmu, kurā iekļauti arī līdz šim mazāk dzirdēti mūsdienu komponistu kora skaņdarbi.

Mūzikas, dejas un modes izrāde Ķeipenes kinostacijā būs krāšņs vizuāls piedzīvojums, kas klātesošajiem ļaus uz mirkli aizmirst par to ikdienu. Koristu balsu skaņas vizuāli papildinās jauno modes mākslinieču Odrijas Bušas un Annas Jurjānes tērpi un īpaši šim pasākumam radīta horeogrāfes Daces Mihailovas kustību partitūra.

Izvietojoties 24 kino kadru tunelī, kas ir viens no centrālajiem Ķeipenes Kinostacijas mākslas objektiem, koris to atdzīvinās, un citkārt nekustīgais un monumentālais metāla tunelis kļūs par dinamisku un savā veidā kinētisku izrādes centrālo norises vietu. Runātais vārds sintēzē ar mūziku un vizuāliem paņēmieniem nodos skatītājiem galveno šīs izrādes vēstījumu – viss mums apkārt ir ātri gaistošs, pat šķietami mūžīgais, patstāvīgais var acumirklī pazust un piedzīvot satricinošas pārmaiņas.

Savukārt vakara noslēgums paredzēts Krustiņu kvartālā. Jauni un talantīgi mūziķi, katrs ar savu radošo niansi – Ernests Valts Circenis, Matīss Žilinskis un Ilva Bāliņa priecēs vakara viesus ar muzikālu programmu, sapludinot jaunradi, improvizāciju un klasiskas vērtības.