Laikmetīgā performance "Pietura" un saulgriežu cikls "Pa saulei"

Plkst. 20.00 Ķeipenes kinostacijā laikmetīgā cirka un dejas duets Lelde Feldmane un Alona Buhalova, pastaiga-performance "Pietura".

Dzelzceļa stacijā vides objekti – tunelis, bāka, drezīna, milzu galds – pārtop par pieturām starp kustību un klusumu, starp realitāti un iztēli. Divas svešinieces ierodas kā caurbraucējas, taču vietas klātbūtne un notikumu virkne liek viņām palikt ilgāk, nekā plānots. Skatītājs kļūst par līdzgaitnieku šajā negaidītajā ceļojumā, kur caur deju un vidi atklājas cilvēka sajūtu ainava un vietas noslēpumainais spēks.

Plkst. 21.30 Ķeipenes brīvdabas estrādē Ropažu novada kultūras nama “Berģi” jauktais koris “Pa saulei”, saulgriežu cikls "Pa saulei". Koris mūsdienīgā koncerta versijā izdziedās gadskārtu tradīcijas no Ziemassvētkiem līdz Jāņiem, no Meteņiem līdz Mārtiņiem, no Ūsiņiem līdz Jumjiem jaunā un īpaši korim “Pa saulei” raksturīgā skanējumā. Koncerts skatītājiem piedāvās jaunu kora koncerta baudīšanas pieredzi. Komponiste - Laura Jēkabsone, mākslinieciskā vadītāja - Marta Ozola, diriģenti - Jānis Ozols un Līga Znutiņa.