7. novembrī plkst. 17.00 Ciemupes Tautas nama mazajā zālē gaidāma “LasītDrosmes” nodarbība ar grāmatu apskatnieci un bērnu lasītprieka entuziasti Aiju Bremšmiti. Aicina uz sarunu par lasīšanas vērtību, par kopā lasīšanu, lasīšanu priekšā, par atbalstu bērna lasītpriekā. Nodarbība vecākiem, vecvecākiem un interesentiem par aizraujošo, bet dažbrīd mulsinošo bērnu grāmatu pasauli un bērnu lasītprieka attīstīšanu. Ieeja bez maksas.

