Ceturtdiena, 09.10.2025 23:19
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:19
Elga, Elgars, Helga

Latvijas labāko filmu parāde Suntažos

ogresnovads.lv
1 Mai
10:15
Latvijas labāko filmu parāde Suntažos

Latvijas labāko filmu parāde Suntažos

ogresnovads.lv
1 Mai
10:15

1. maijā Suntažu Kultūras namā Latvijas labāko filmu parāde 2021. gadā.

Plkst. 10.15 studijas "Animācijas Brigāde" animācijas filmiņas pirmsskolas un sākumskolas bērniem “Dusmukule”, “Zaķu lielā diena", “Eži un lielpilsēta”.

Ieejas maksa 1 EUR.

Plkst. 11.00 režisores Daces Pūces spēlfilma “Bedre”. No Latvijas puses filma tika izvirzīta “Oskara” balvas nominācijai.

Plkst. 13.00 režisores M. E. Martinsones spēlfilma "Tizlenes".

Galvenās lomas atveido Asnāte Sofija Rožkalne, Ludmila Karpova, Katrīna Dambeniece, Guna Zariņa, Daiga Kažociņa, Ģirts Krūmiņš, Imants Strads, Marija Linarte, Inga Siliņa, Mārtiņš Kalita, Jānis Krīvēns un Edgars Bāliņš.

Filmas pirmizrāde notika 2021. gada 27. augustā. Filma saņēma Lielā Kristapa balvu kā labākā debijas filma.

Filma ir stāsts par trim 9. klases skolniecēm, kas nolemj likt punktu savai tizleņu dzīvei un kļūt par skolas populārākajām meitenēm.

Plkst. 15.00 režisora Matīsa Kažas spēlfilma “Wild East. Kur vedīs ceļš.”

Spēlfilmā redzēsim slavenus aktierus - Vili Daudziņu, Andri Keišu, Egonu Dombrovski, Jāni Skuteli, Inesi Kučinsku, kā arī jaunos aktierus Žaneti Zvīguli un Tomu Veličko galveno mīlētāju lomās. Filmēšana noritēja Latvijā un Itālijā.

Ieejas maksa uz pieaugušo filmu seansiem 2 EUR.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?