Plkst. 10.15 studijas "Animācijas Brigāde" animācijas filmiņas pirmsskolas un sākumskolas bērniem “Dusmukule”, “Zaķu lielā diena", “Eži un lielpilsēta”.
Ieejas maksa 1 EUR.
Plkst. 11.00 režisores Daces Pūces spēlfilma “Bedre”. No Latvijas puses filma tika izvirzīta “Oskara” balvas nominācijai.
Plkst. 13.00 režisores M. E. Martinsones spēlfilma "Tizlenes".
Galvenās lomas atveido Asnāte Sofija Rožkalne, Ludmila Karpova, Katrīna Dambeniece, Guna Zariņa, Daiga Kažociņa, Ģirts Krūmiņš, Imants Strads, Marija Linarte, Inga Siliņa, Mārtiņš Kalita, Jānis Krīvēns un Edgars Bāliņš.
Filmas pirmizrāde notika 2021. gada 27. augustā. Filma saņēma Lielā Kristapa balvu kā labākā debijas filma.
Filma ir stāsts par trim 9. klases skolniecēm, kas nolemj likt punktu savai tizleņu dzīvei un kļūt par skolas populārākajām meitenēm.
Plkst. 15.00 režisora Matīsa Kažas spēlfilma “Wild East. Kur vedīs ceļš.”
Spēlfilmā redzēsim slavenus aktierus - Vili Daudziņu, Andri Keišu, Egonu Dombrovski, Jāni Skuteli, Inesi Kučinsku, kā arī jaunos aktierus Žaneti Zvīguli un Tomu Veličko galveno mīlētāju lomās. Filmēšana noritēja Latvijā un Itālijā.
Ieejas maksa uz pieaugušo filmu seansiem 2 EUR.