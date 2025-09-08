Latvijas Orientēšanās nakts

Pirmdiena, 08.09.2025 22:16
19. septembrī aktīvās atpūtas entuziastus aicina piedalīties Latvijas Orientēšanās naktī. Pasākums norisināsies 21 Latvijas novadā, arī Ķegumā, kur starts būs Ķeguma Tautas namā.

Trīs stundu kontrollaika sacensībās dalība ir bez maksas un 2-5 cilvēku komandās šādās dalībnieku grupās:

  • "Open" – bez vecuma ierobežojuma, vismaz viens pieaugušais (18+);
  • "Sievietes" - bez vecuma ierobežojuma, vismaz viens pieaugušais (18+);
  • "Ģimenes" - komandā vismaz viens bērns līdz 14 gadu vecumam un vismaz viens pieaugušais (no 18 gadu vecuma);
  • "Veterāni" - visi vecumā virs 55 gadiem.

Reģistrēšanās no plkst. 18.30, karšu saņemšana plkst. 19.00, starts plkst. 20.00. Pasākuma noslēgumā norisināsies loterija, kurā visi dalībnieki varēs laimēt balvas no pasākuma atbalstītājiem. 

