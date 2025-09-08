Latvijas Orientēšanās nakts

Trīs stundu kontrollaika sacensībās dalība ir bez maksas un 2-5 cilvēku komandās šādās dalībnieku grupās:
- "Open" – bez vecuma ierobežojuma, vismaz viens pieaugušais (18+);
- "Sievietes" - bez vecuma ierobežojuma, vismaz viens pieaugušais (18+);
- "Ģimenes" - komandā vismaz viens bērns līdz 14 gadu vecumam un vismaz viens pieaugušais (no 18 gadu vecuma);
- "Veterāni" - visi vecumā virs 55 gadiem.
Reģistrēšanās no plkst. 18.30, karšu saņemšana plkst. 19.00, starts plkst. 20.00. Pasākuma noslēgumā norisināsies loterija, kurā visi dalībnieki varēs laimēt balvas no pasākuma atbalstītājiem.