Latvijas Orientēšanās nakts

Ikšķilē sacensību centrs atradīsies Ikšķiles vidusskolā, Skolas ielā 2, savukārt Lielvārdē – Lāčplēša laukumā. Dalībnieki var izvēlēties sev ērtāko no abām Ogres novada norises vietām.
Sacensības norisināsies trīs stundu rogaininga formātā. Komandas 2–5 cilvēku sastāvā saņems karti ar kontrolpunktiem un pašas plānos maršrutu, lai noteiktajā laikā savāktu pēc iespējas lielāku punktu skaitu. Orientēšanās nakts piemērota gan pieredzējušiem orientieristiem, gan iesācējiem, ģimenēm ar bērniem, draugu un kolēģu komandām. Dalībnieki varēs startēt OPEN, sieviešu, ģimeņu un veterānu grupās.
Sacensību programma 18. septembrī: no plkst. 18.30 – dalībnieku numuru saņemšana; no plkst. 19.00 – karšu saņemšana; plkst. 20.00 – kopīgais starts; plkst. 23.00 – finišs; ap plkst. 23.15 – apbalvošana.
Atzīmēšanās kontrolpunktos notiks ar QREvented lietotni, nolasot QR kodus, tādēļ katrai komandai nepieciešams uzlādēts mobilais tālrunis ar iespēju instalēt lietotni. Tā kā sacensības notiks diennakts tumšajā laikā, dalībniekiem jāparūpējas arī par atstarotājiem un kabatas lukturīšiem.
Dalība ir bez maksas.