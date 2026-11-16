Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas koncerts un balle Ķegumā

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plkst. 19.00 Ķeguma pamatskolas zālē Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas koncerts “Latvijai!”. Koncertā piedalās Ķeguma Tautas nama amatierkolektīvi. Ieeja bez maksas
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plkst. 21.30 Ķeguma Tautas namā svētku balle kopā ar grupu “Pipari”. Vietas rezervācija pie galdiņiem iepriekš piesakoties pa tālr.: 28358552. Ieeja bez maksas.
Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas koncerts un balle Ķegumā17 Nov
12:37
17. novembrī Ķegumā notiks Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas koncerts “Latvijai!” un balle.