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Pirmdiena, 16.11.2026 14:41
Banga, Glorija

Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas koncerts un balle Ķegumā

17 Nov
12:37
Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas koncerts un balle Ķegumā

Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas koncerts un balle Ķegumā

17 Nov
12:37

17. novembrī Ķegumā notiks Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas koncerts “Latvijai!” un balle.

  • plkst. 19.00 Ķeguma pamatskolas zālē Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas koncerts “Latvijai!”. Koncertā piedalās Ķeguma Tautas nama amatierkolektīvi. Ieeja bez maksas

  • plkst. 21.30 Ķeguma Tautas namā svētku balle kopā ar grupu “Pipari”. Vietas rezervācija pie galdiņiem iepriekš piesakoties pa tālr.: 28358552. Ieeja bez maksas.

    17. novembrī plkst. 19.00 Ķeguma pamatskolas zālē Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas koncerts “Latvijai!”. Koncertā piedalās Ķeguma Tautas nama amatierkolektīvi. Ieeja bez maksas plkst. 21.30 Ķeguma Tautas namā svētku balle kopā ar grupu “Pipari”. Vietas rezervācija pie galdiņiem iepriekš piesakoties pa tālr.: 28358552. Ieeja bez maksas.
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