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Pirmdiena, 16.11.2026 14:42
Banga, Glorija

Latvijas Valsts proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts un balle Ķeipenē

17 Nov
19:00
Latvijas Valsts proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts un balle Ķeipenē

Latvijas Valsts proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts un balle Ķeipenē

17 Nov
19:00

17. novembrī plkst. 19.00 Ķeipenes Tautas namā notiks Latvijas Valsts proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts "Tavas saknes tavā zemē". Piedalīsies Ķeipenes Tautas nama un skolas amatiermākslas kolektīvi.

Viesosies Zaubes jauktais koris, diriģents Kristers Briedis!

Pēc koncerta - svētku balle, muzicēs Krišjānis un Uldis

Lūgums vietu rezervēt iepriekš pa tālr. 26545470.

Ieeja bez maksas

17. novembrī  plkst. 19.00 Ķeipenes Tautas namā Latvijas Valsts proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts. Piedalīsīes Ķeipenes Tautas nama un skolas amatiermākslas kolektīvi. Viesosies Zaubes jauktais koris, diriģents Kristers Briedis! Pēc koncerta - svētku balle, muzicēs Krišjānis un Uldis Ieeja bez maksas
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