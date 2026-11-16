Latvijas Valsts proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts un balle Ķeipenē

Viesosies Zaubes jauktais koris, diriģents Kristers Briedis!
Pēc koncerta - svētku balle, muzicēs Krišjānis un Uldis
Lūgums vietu rezervēt iepriekš pa tālr. 26545470.
Ieeja bez maksas
17. novembrī plkst. 19.00 Ķeipenes Tautas namā notiks Latvijas Valsts proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts "Tavas saknes tavā zemē". Piedalīsies Ķeipenes Tautas nama un skolas amatiermākslas kolektīvi.
Viesosies Zaubes jauktais koris, diriģents Kristers Briedis!
Pēc koncerta - svētku balle, muzicēs Krišjānis un Uldis
Lūgums vietu rezervēt iepriekš pa tālr. 26545470.
Ieeja bez maksas