17. decembrī no plkst. 10.00 līdz 12.00 Ogres Centrālās bibliotēkas konferenču zālē notiks Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju universitātes (LBTU) Meža un vides zinātņu fakultātes Ainavu arhitektūras un vides inženierijas institūta studentu Lēdmanes ūdenstorņa nākotnes attīstības vīzijas darbu prezentēšanas pasākums, kur darbus izrādīs LBTU studenti un asoc. profesore Aija Ziemeļniece.

Kopumā tiek izstrādātas un tiks prezentētas apmēram 13 vīzijas Lēdmanes ūdenstornim kā būves arhitektūras koncepcijas ar funkcionālo pielietojumu variantiem, piemēram:

  • ūdenstornis kā militārās aviācijas zinātņu centrs;
  • ūdenstornis kā mākslas ekspozīcijas vieta un Ukrainas kara muzejs;
  • tornis kā Lēdmanes ciema identitātes un iekšzemes bākas vieta;
  • torņa komplekss kā Lēdmanes tehnoloģiju un radošuma zona;
  • tornis kā aktīvā sporta un atpūtas zona.

Izstrādes gaitā tiek risināti konceptuāli risinājumi būves infrastruktūras izveidošanai un ērtai gājēju un transporta plūsmas un sabiedriskā transporta (pieturvietas "Lēdmane") aprites organizēšanai teritorijā.

