Kopumā tiek izstrādātas un tiks prezentētas apmēram 13 vīzijas Lēdmanes ūdenstornim kā būves arhitektūras koncepcijas ar funkcionālo pielietojumu variantiem, piemēram:
- ūdenstornis kā militārās aviācijas zinātņu centrs;
- ūdenstornis kā mākslas ekspozīcijas vieta un Ukrainas kara muzejs;
- tornis kā Lēdmanes ciema identitātes un iekšzemes bākas vieta;
- torņa komplekss kā Lēdmanes tehnoloģiju un radošuma zona;
- tornis kā aktīvā sporta un atpūtas zona.
Izstrādes gaitā tiek risināti konceptuāli risinājumi būves infrastruktūras izveidošanai un ērtai gājēju un transporta plūsmas un sabiedriskā transporta (pieturvietas "Lēdmane") aprites organizēšanai teritorijā.