Meklējot jaunas iespējas radošās izpausmēs, Latvijā batikas tehnika 20.gs. 60.-80. gados piedzīvoja popularitāti un pielietojumu gan profesionāli, gan pašdarbības mākslinieku vidū. Tehnikas pievilcība slēpjas tās plašajās un daudzveidīgajās dekoratīvajās iespējās, pielietojot karsto, auksto vai brīvā gleznojuma tehniku vai to dažādus apvienojumus.
Par to liecina arī Rūdolfa Heimrāta, Ritas Blumbergas, Pētera Sidara, Diānas Dimzas Dimmes u.c. mākslinieku īslaicīga, tomēr mākslinieciski spoža pievēršanās šai tehnikai. Savukārt Ērika Iltnere, Georgs Barkāns, Arnis Pumpurs, Jevģēnija Knāviņa un Vitolds Kucins bija mākslinieki, kuriem batika bija vienīgā vai arī viena no galvenajām tehnikām viņu daiļradē. Lekcijā tiks sniegts neliels ieskats minēto Ārijas Skudras laikabiedru darbībā, raksturojot viņu tematisko, stilistisko un tehnisko paņēmienu daudzveidību.
Lekciju vadīs izstādes kuratore un mākslas zinātniece Mg. Art. Irēna Bužinska, kura šogad saņēmusi Latvijas Mākslas gada balvu mūža ieguldījumā. Viņas profesionālo darbību raksturo nerimtīga interese par mākslas vēstures parādībām, kas politisko apstākļu vai laika gaitā mainīgās gaumes dēļ ir bijušas piemirstas vai nesaprastas, un spēja šo interesi rosināt arī citos. Viņas pētnieciskais skatiens vienmēr bijis vērsts uz māksliniekiem, kuru savdabība kontrastē ar sava laika estētiskajām normām vai pārkāpj ierastās formu robežas.
Ieeja pasākumā bez maksas.