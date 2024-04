Lekcija par elektroenerģijas ietaupīšanu tiešsaistē Ogresnovads.lv

15.maijā no plkst.18.30 līdz 19.30 "Zoom" platformā notiks bezmaksas lekcija "Zero waste - padomi elektroenerģijas taupīšanai" kopā ar Lailu Zemīti. Ar šo praktisko lekciju organizatori vēlas paplašināt redzējumu zero waste jeb mazāk atkritumu tēmai, liekot uzsvaru uz aktuālo elektroenerģijas straujo sadārdzinājumu un praktiskiem padomiem, kā tērēt mazāk.