12. decembrī plkst. 19.00 Ķeguma Tautas namā starptautiskais soroptimistu klubs “Ogre-Ķegums” aicina uz lielo Ziemassvētku labdarības izsoli. Izsolei domātās mantas (var arī ar Ziemassvētku tematiku), izņemot apģērbus un apavus, var nogādāt Ķeguma Tautas namā jau iepriekš. Pasākuma laikā būs iespēja nobaudīt siltu dzērienu un apēst kādu piparkūku!

Sadarbojoties ar labdarības veikalu “Pūne”, izsolē iegūtos līdzekļus novirzīs Ziemassvētku dāvanu sagatavošanai mūsu apkaimes ļaudīm (vientuļiem pensionāriem, trūcīgām ģimenēm ar bērniem, grūtībās nonākušajiem).

