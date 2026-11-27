Pasākuma laikā apmeklētājus sagaidīs radošas darbnīcas, aizraujošas aktivitātes, rotaļas un, protams, īpašais vakara notikums – pilsētas Lielās egles iemirdzēšanās brīdis.
- Radošas aktivitātes visai ģimenei
No plkst. 16.00 līdz 18.30 Ikšķiles tautas namā darbosies dažādas radošās darbnīcas, kurās ikviens varēs izmēģināt savas prasmes un ļauties fantāzijai. Apmeklētājiem būs iespēja piedalīties:
- Ikšķiles Jauniešu centra “Rūķīšu darbnīcā”;
- Šokolādes darbnīcā kopā ar Ikšķiles šokolādi “Rūgts”;
- Biedrības “Saulgrieži” darbnīcā;
- “Salmu muzeja” radošajā darbnīcā.
Mazākos un lielākos svētku apmeklētājus priecēs arī lielās koka spēles visai ģimenei.
- Svētku rotaļas un Lielās egles iemirdzēšanās
- Plkst. 17.00 Ikšķiles centra laukumā sāksies rotaļu programma “Kad pilsētā iemirdzas Ziemassvētki”. Kopā ļausimies jautrām rotaļām, svētku aktivitātēm un Ziemassvētku gaidīšanas priekam.
- Savukārt plkst. 17.30 visi pulcēsimies uz vienu no vakara gaidītākajiem notikumiem – Lielās egles iemirdzēšanās brīdi!
Svētku noskaņu papildinās Ikšķiles vidusskolas 2.-4. klašu koris “Puķuzirnis” diriģentes Sarmītes Viļumas vadībā.