OGRĒ
OLIŅ, BOLIŅ LIELDIENIŅA
Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē.
Plkst. 11.00 Animācijas filma Trusītis Pēterītis 2. Biļetes uz kino seansu nopērkamas Biļešu paradīzes kasēs. Biļetes cena EUR 4, 3 ar Ogres novadnieka karti vai aplikācijas kodu (tikai kasēs).
Pilsētas skvērā
Plkst. 13.00
Bērnu vokālās studijas SVILPASTES un bērnu deju studijas PĪLĀDZĪTIS koncerts, vada Ogres Teātra aktieris Herberts Legants.
Līdzsvara šūpoles un trušu valstība.
Lieldienu spēles un atrakcijas.
OGRESGALĀ
ŠŪPO, OLIŅ, LIELDIENIŅAS
Tradīciju parkā Ogresgalā.
Plkst. 11.00
Olu krāsošana, ripināšana, konkurss par smukāko olu #SATIECPURVITI.
Olu un spilvenu kaujas.
Šūpošanās un veiklības rotaļas ar olu meklēšanu.
Lieldienu lauku sēta.
CIEMUPĒ
RIPO, OLIŅ, CIEMUPĒ!
Pie Ciemupes Tautas nama
Plkst. 12.00
Kopā dancināsim, ripināsim olas un veiksim Lieldienu veiklības uzdevumus.
Lūdzu ņemt līdzi krāsainas olas, lai varētu piedalīties olu ripināšanā.
Pasākums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.