Zaķu mamma aicina bērnus iepazīt Lieldienu tradīcijas no dažādām pasaules valstīm. Iesim rotaļās, spēlēsim spēlēs, darbosimies radošajās darbnīcās - kopīgi izveidosim "Krapes Lieldienu olu".
Lūgums līdzi paņemt krāsotu Lieldienu olu.
Pasākums notiks ārā pie tautas nama, bet sliktu laikapstākļu gadījumā tautas nama telpās!
Pasākuma laikā jāievēro aktuālie epidemioloģiskie noteikumi.
Pasākuma laikā tiks fotografēts un filmēts, iegūtie materiāli var tikt izmantoti publicitātes nolūkos.
VISI LAIPNI GAIDĪTI!!!
Ieeja BEZ MAKSAS.