Pasākuma atklāšanā ievadvārdus teica Ogres novada Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Ozoliņa, kura atgādināja, cik garš ceļa posms ir paveikts, lai projekts “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošana” tiktu īstenots. Tas aizsācies jau 2014. gadā, un ar Rīgas plānošanas reģiona un novada sociālo darbinieku atbalstu līdz šim brīdim ir mērķtiecīgi strādāts, lai nodrošinātu pēc iespējas atbalstošāku un ģimeniskāku vidi personām ar garīga rakstura un funkcionālajiem traucējumiem. Projektā sākotnēji iesaistījušās bijušā Lielvārdes novada un Ogres novada pašvaldības, taču administratīvās reformas rezultātā jaunizveidotie pakalpojumi būs pieejami visiem novada iedzīvotājiem, tostarp no Ikšķiles un Ķeguma. Šobrīd Lielvārdē ir 39 bērni ar invaliditāti, kuri varēs izmantot rehabilitācijas iespējas jaunajā kabinetā, taču kopumā Ogres novadā tie ir vairāk nekā 136 bērni.
Jaunizveidoto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centru vadīs Lielvārdes sociālā Dienas aprūpes centra vadītāja Vita Saleniece - Šmaukstele, ar bērniem ikdienā strādās ergoterapeite Laura Kristīne Bērtulsone un fizioterapeite Aina Zana. Lai saņemtu pakalpojumu, vecākiem, kuriem ir bērni ar invaliditāti, ir jāvēršas Ogres novada Sociālā dienesta klientu apkalpošanas punktos, informējot par vēlmi apmeklēt nodarbības.
“Es esmu ļoti priecīga, ka Lielvārdē ir pieejams šāds pakalpojums, jo iepriekš vecākiem bija gana sarežģīti izvadāt bērnus uz nodarbībām, pakalpojums ir kļuvis pieejamāks. “Pie mums vēršas ģimenes ar saviem stāstiem un vajadzībām, un mēs kā sociālie darbinieki vienmēr mēģinām sniegt atbalstu un motivēt, tāpēc jo īpaši būtiski, ka šobrīd varam nodrošināt šāda veida palīdzību tepat Lielvārdē,” uzsvēra V. Saleniece – Šmaukstele.
Pasākuma piedalījās arī Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Žvīgurs, kurš pateicās visiem, kuri piedalījās projekta īstenošanā. Uzmundrinošus vārdus teica arī Rīgas plānošanas reģiona pārstāvji, kuri atzinīgi novērtēja ieguldīto darbu, uzsverot, cik daudz enerģijas un darba ir veltījuši gan sociālie darbinieki, gan pašvaldības vadība.
Rehabilitācijas kabinetā ir pieejamas līdzsvara virsmas, multisenorais stūrītis dažādu sajūtu attīstīšanai un relaksācijai, gaismas terapija, pieskāriena terapija, dažāda veida trases, kurām var līst cauri, kušete mīksto audu tehnikām, līdzsvara dēlis ar kura palīdzību datorprogrammā var noteikt un attīstīt līdzsvara sajūtu u.c. aktivitātes. “Šī ir ļoti vērtīga iespēja ar ergoterapijas un fizioterapijas palīdzību attīstīt bērna neatkarību,” minēja ergoterapeite L. K. Bērtulsone, savukārt fizioterapeite A. Zana dalījās jau pirmajos iespaidos, kas gūti strādājot jaunizveidotajā kabinetā. Viņa pastāstīja, ka bērni ir ļoti ieinteresēti aktīvi darboties, viņus piesaista dažādās iespējas un vēlme pamēģināt kaut ko jaunu.
Šī gada laikā projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošana” ietvaros Jumpravā taps specializētās darbnīcas, kas paredzētas personām ar garīgā rakstura traucējumiem.
Ogres novada Sociālais dienests aicina ikvienu interesentu uz atvērto durvju dienu 3. jūnijā no plkst. 11.00 līdz 13.00, lai iepazītos ar sociālā dienesta piedāvātajiem pakalpojumiem, tostarp rehabilitācijas kabinetu Lielvārdē.
Fotogalerija šeit: