Otrdiena, 17.03.2026 22:39
Gerda, Gertrūde
Literāri muzikāls vakars "Divi uz vienas nots"

20 Mar Rembates bibliotēka
18:00
20. martā plkst. 18.00 Rembates bibliotēkā aicina uz īpašu literāri muzikālu vakaru “Divi uz vienas nots”. Tikšanās ar rakstnieci Daci Judini un komponistu Arturu Nīmani solās būt sirsnīga, iedvesmojoša un daudzveidīga. Programmā – literāro darbu fragmentu lasījumi, sarunas par radošo ceļu, dziesmas un sadziedāšanās, kā arī iespēja tuvāk iepazīt autoru grāmatas un mūzikas albumus, tostarp “Ar spārniem” un “Pilsēta”.

Vakara gaitā būs iespēja ielūkoties "Pūču mājas" grāmatu un mūzikas albumu lādē, neizpaliks arī atjautības uzdevumi, konkursi un balvas, radot patīkamu un iesaistošu atmosfēru ikvienam apmeklētājam.

Ieeja brīva.

