4. maijā 12.00 Brīvības iela, pilsētas skvērs ONKC amatiermākslas kolektīvu uzvedums SANĀCIET, SADZIEDIET, SADANCOJIET
4. maijā 16.00 Sanatorija OGRE, Reinis Zariņš. LAI ARVIEN ŠĪ TAUTA DZĪVO biļetes šeit:
4. maijā 18.00 Pilsētas skvēra skatuve SVINAM SVĒTKUS KOPĀ! Grupas COLT jubilejas lielkoncerts
6. maijā 19.00 ONKC Lielajā zālē koncertuzvedums KAUPĒN MANS MĪĻAIS
7. maijā 18.00 ONKC Mazā zāle BYU SINGERS /ASV/ un ONKC vokālās grupas ANIMA SOLLA koncerts biļetes šeit:
8. maijā 18.00 Ogres Teātra telpā Ogres teātra izrāde RĪTDIENA IR TĀLU biļetes šeit:
8. maijā 11.00 ONKC Lielajā zālē Animācijas filma ROKZVAIGZNE 2 biļetes šeit:
11. maijā 19.00 ONKC Lielajā zālē spēlfilma UZTICĪBAS PERSONA biļetes šeit:
15. maijā 18.00 Ogres Teātra telpā Ogres teātra izrāde OLIVERS biļetes šeit:
15. maijā 19.00 ONKC Lielajā zālē Operetes teātra teatralizēta koncertprogramma MUSIQUE D'AMOUR biļetes šeit:
21. maijā 12.00 ONKC Lielajā zālē ONKC Bērnu vokālās studijas SVILPASTES pavasara koncerts CEĻOJUMS UZ LAIMĪGO ZEMI biļetes šeit:
21. maijā 15.00 ONKC Deju zālē pavasara AMPĪRA BALLE biļetes šeit:
21. maijā 18.00 Ogres Teātra telpā Ogres teātra izrāde OLIVERS biļetes šeit:
27. maijā 19.00 ONKC Lielajā zālē TEIXMA DANCE koncertuzvedums CILVĒCISKAS EMOCIJAS biļetes šeit:
29. maijā 18.00 ONKC Lielajā zālē deju studijas PĪLĀDZĪTIS pavasara koncerts IZDANCOJU PAGALMIŅU biļetes šeit:
