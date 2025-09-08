Pirmdiena, 08.09.2025 22:16
13. un 14. septembrī Ogres novads pārtaps par mājīgu pieturvietu gardēžiem, jo jau piekto gadu pēc kārtas notiks Mājas kafejnīcu dienas. Laikā, kad ienākusies vietējā raža – dārzeņi, augļi, ogas un citi lauku labumi, ko viesiem celt galdā –, 23 mājas kafejnīcas priecēs ar daudzveidīgu garšu un aktivitāšu piedāvājumu: uzkodām, sātīgiem un izsmalcinātiem pamatēdieniem, aromātiskām zupām un saldiem desertiem.

Vairāk informācijas par katru mājas kafejnīcu piedāvājumu atrodama vietnē www.majaskafejnicas.lv vai www.visitogre.lv.

