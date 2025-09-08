Vairāk informācijas par katru mājas kafejnīcu piedāvājumu atrodama vietnē www.majaskafejnicas.lv vai www.visitogre.lv.
13. un 14. septembrī Ogres novads pārtaps par mājīgu pieturvietu gardēžiem, jo jau piekto gadu pēc kārtas notiks Mājas kafejnīcu dienas. Laikā, kad ienākusies vietējā raža – dārzeņi, augļi, ogas un citi lauku labumi, ko viesiem celt galdā –, 23 mājas kafejnīcas priecēs ar daudzveidīgu garšu un aktivitāšu piedāvājumu: uzkodām, sātīgiem un izsmalcinātiem pamatēdieniem, aromātiskām zupām un saldiem desertiem.
Vairāk informācijas par katru mājas kafejnīcu piedāvājumu atrodama vietnē www.majaskafejnicas.lv vai www.visitogre.lv.