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Mājas kafejnīcu dienas

12 -13 Sep Ogres novads
12:00
Mājas kafejnīcu dienas

Mājas kafejnīcu dienas

12 -13 Sep Ogres novads
12:00

Aicinot svinēt rudens cēliena sākumu, 12. un 13. septembrī Ogres novadā jau sesto reizi norisināsies gaidītākie garšu un viesmīlības svētki – Mājas kafejnīcu dienas.

​Šajās dienās Ogres novada prasmīgie un radošie saimnieki plaši atvērs savas sētas, dārzus, mājas pagalmus un radošās telpas omulīgās mājas kafejnīcās. Šogad novadā viesus uzņems 25 mājas kafejnīcas, un katrā no tām būs sarūpēts īpašs rudens garšu piedāvājums. Saimnieki galdā cels gan ģimenes receptes un tradicionālo latviešu virtuvi, gan mūsdienīgus garšu eksperimentus, iedvesmojoties no citu valstu virtuvēm.

​Apmeklētājus priecēs visdažādākās garšu variācijas – uz malkas uguns vārītas zupas un sātīgi sautējumi, plovs, sulīgi gaļas ēdieni un šašliks, aromātiskas krēmzupas, pankūkas, kraukšķīgas burbuļvafeles, picas, burgeri, kā arī veģetārie gardumi un saldie ēdieni, kas atgādinās bērnības garšu. Atsevišķās Mājas kafejnīcās īpaši padomāts arī par pašiem mazākajiem gardēžiem, kuriem sarūpētas speciālas bērnu ēdienkartes.

Šogad improvizētās mājas kafejnīcas apmeklētājiem būs atvērtas dažādās novada vietās: Tīnūžos, Ogresgalā, Tomē, Taurupē, Madlienā, Meņģelē, Ķeipenē, kā arī Ikšķilē un Ogrē. 

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