21. februārī no plkst. 10.00 līdz 13.00 Ogresgrīvas pusmuižā pulcēsies mājražotāji, amatnieki un zemnieku saimniecības no Ogres un citiem novadiem ar pašu izaudzēto, ražoto un darināto.

Apmeklētājiem piedāvās papildus:

  • satikties un aprunāties ar Santu Meļķi (zemnieku saimniecība “Zutiņi”) par un ap tomātiem, to audzēšanu. Būs aplūkojamas un iegādājamas Santas kolekcijas tomātu šķirņu sēklas no Latvijas un pasaules;
  • apskatīt  “Mākslas ½ muižas” studijas dalībnieču darbu pop-up izstādi, darbi pieejami arī iegādei;
  • plkst. 11.30 Agitas Brikmanes (zīmols "Estere Nature Cosmetics") sajūtu darbnīca, kur kopā ieelpot dabu un ļaut pamosties pavasarim. Būs iespēja izsmaržot ēteriskās eļļas, sajust, kā aromāti ietekmē noskaņojumu, un uzzināt par atšķirību starp dabisku un sintētisku aromātu. Vēlama iepriekšēja pieteikšanās

